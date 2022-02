La calma e il caos

Nel 2008, Heather Dorniden sta correndo una 600 metri indoor ai Big Ten Indoor Track Championships. Dopo anni di preparazione e appena 200 metri dall’inizio della gara, Heather inciampa e cade. Nel giro di pochi secondi, Heather si rialza, ricomincia a correre, accelera verso il traguardo e vince la corsa. Azione e re-azione. Lo sport è una risorsa fondamentale per il percorso di crescita di ognuno di noi. Non è solo una questione di forma fisica, ma di attitudine mentale. Ciò che si impara su una pista di atletica o in un campo da gioco ha a che fare più con la disciplina e la determinazione personali che con la stessa competizione. Il campo da gioco è, dunque, complementare all’aula. Le competenze e i valori acquisiti praticando sport sono funzionali ad “arrotondare” e completare l’apprendimento, maturato sui banchi di scuola o di università. In Luiss crediamo molto in questa duplice veste della formazione. Per questo, dal 2015, esiste la Luiss Sport Academy, una opportunità unica per i nostri studenti-atleti che possono conciliare sport e studio, medaglie ed esami, per conseguire una laurea prestigiosa per il futuro ingresso nel mondo del lavoro. Oggi sono 18 le squadre e 389 gli studenti coinvolti nell’attività agonistica, tra cui ben 48 Top Athletes, tra cui molti olimpionici e medagliati, eccezionali testimonial di Dual Career, dove i sacrifici nello sport si affiancano a quelli nello studio. Lo sport, oltre al corpo, allena la mente e prepara a navigare meglio le sfide della vita. Phil Jackson, storico allenatore NBA, era solito addestrare le proprie squadre in condizioni molto diverse: a volte con un silenzio totale, oppure con luci sparate o con un forte rumore di sottofondo. “Non volevo rendere la loro vita più difficile – spiegava il coach - ma prepararli al caos che avrebbero potuto trovare una volta scesi in campo”. Nella vita occorre essere preparati alla calma e al caos: per saperle affrontare, è fondamentale ricevere una formazione piena, larga. Per imparare anche a rialzarsi dopo le cadute. Per avere, come Heather, un’altra chance per vincere la corsa.