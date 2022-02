Chirurgia estetica, Erik Geiger: “Per calciatori e sportivi sentirsi belli è importante”

Chirurgia e medicina estetica vanno d’accordo con lo sport. Affermazione sorprendente, solo se non si conoscono realmente quali sono le esigenze degli sportivi di oggi. Belli, eleganti e con fisici scolpiti: ma i nostri atleti, soprattutto calciatori, vogliono oggi raggiungere il massimo, non soltanto, dunque, da un punto di vista prestazionale, ma anche estetico. La stessa tendenza è presente tra gli sportivi anche di altre discipline. Ed è così che un numero sempre crescente di atleti ed atlete si affidano alla chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto. A confermarlo è il dottor Erik Geiger, medico chirurgo, specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica: “Nel mio Centro – sottolinea il dottor Geiger – sono numerosi i calciatori che si rivolgono a me per un trattamento di epilazione o di rinoplastica. L’epilazione per loro è fondamentale, perché, per rendere più agevoli i massaggi ai quali vengono frequentemente sottoposti durante la stagione sportiva, è sempre preferibile avere un fisico privo di peluria. Tante sono anche le richieste di interventi al naso o per traumi avvenuti durante le partite o solo per motivi estetici nel mese di giugno durante la pausa dei campionati. Gli atleti sono così pronti poi ad affrontare la nuova stagione sportiva con uno stato d’animo migliore e con la soddisfazione di sentirsi a loro agio, anche da un punto di vista estetico”.