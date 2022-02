Una primavera di sport gratis: Coppa Italia in HD con TIVÙsat

Per gli appassionati di sport sono in arrivo numerosi eventi da non perdere e il meglio del grande calcio è possibile vederlo in HD grazie a TIVÙsat: la piattaforma digitale satellitare gratuita realizzata da Tivù Srl. Dopo i vibranti quarti di finale si è delineato il quadro delle quattro squadre che si contenderanno la qualificazione alla finale di Coppa Italia, che si disputerà mercoledì 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma . Ad accedere all’atto conclusivo saranno le vincitrici delle due semifinali, che si disputeranno con partite di andata e ritorno e che saranno trasmesse tutte in alta definizione sulle reti Mediaset. A confrontarsi saranno da una parte le due milanesi, che si stanno contendendo la testa della classifica in campionato e che si confronteranno in due derby che si preannunciano incerti ed infuocati, con l’andata che si disputerà martedì 1° marzo in casa del Milan, mentre il ritorno, che vedrà con il favore del campo i nerazzurri, andrà in scena dopo più di un mese e mezzo mercoledì 20 aprile. L’altra semifinale se possibile sarà ancora più combattuta, visto che a giocarsi l’accesso alla finale saranno la Fiorentina e la Juventus , divise da una storica rivalità in questo momento ancora più accesa: per la prima volta il top price del mercato invernale Dusan Vlahovic affronterà la sua ex squadra dopo le feroci polemiche seguite al suo addio alla Viola. L’andata si disputerà mercoledì 2 marzo all’Artemio Franchi mentre il ritorno in casa dei bianconeri andrà in scena giovedì 21 aprile. I nsomma eventi da non perdere e che grazie a TIVÙsat saranno tutti in alta definizione

Per tutti i gusti

Non solo sport, ma anche fiction, intrattenimento, film, serie TV, programmi per bambini e ragazzi, documentari, news (attingendo anche ai grandi broadcaster internazionali ed a 23 TG regionali della Rai) fanno di TIVÙsat un’offerta televisiva che soddisfa ogni interesse. Nel bouquet di TIVÙsat si contano più di 60 canali in HD e 4K e la piattaforma è in grado di raggiungere tutto il territorio nazionale. Ed optare per TIVÙsat significa anche non doversi preoccupare dello switch off delle frequenze del digitale terrestre destinato a chiudersi a giugno nel 2023. Milioni di italiani si stanno infatti dotando, o dovranno farlo, di una smart tv o di un decoder, ora che la banda 700 MHZ sta per essere ceduta alla telefonia mobile per il 5G. Per chi sceglie TIVÙsat il problema è risolto.

E anche nel 2022 c'è il Bonus Tv

Ad agevolare le famiglie italiane è stato rinnovato anche per quest’anno il bonus tv, utilizzabile anche per chi sceglie TIVÙsat In tempi di passaggio al digitale terrestre di nuova generazione, il governo ha appena approvato per il 2022 il rifinanziamento di 68 milioni di incentivi all'acquisto di televisori e decoder compatibili con il nuovo standard. Una misura che si stima possa raggiungere oltre 5 milioni di famiglie. Misura che andrà ad aggiungersi ai fondi non spesi della precedente dotazione, dunque per il 2022 ci saranno a disposizione circa 170 milioni di euro.

Come fare

Entrare nel mondo TIVÙsat è semplice: basta installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato TIVÙsat (decoder o Cam) e attivare la smartcard che si trova all’interno della scatola del dispositivo. L’attivazione può avvenire attraverso il call center, il sito web o l’applicazione Tivù la Guida. Per il 4k bisogna scegliere una tv 4k e una cam o un decoder 4k certificati TIVÙsat. Il 2021 di TIVÙsat si è chiuso con 4.450.000 card attive e 2.835.000 utenti, con l’Auditel che stima come la piattaforma satellitare gratuita copra ormai il 10% dello share totale.