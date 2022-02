Marchisio, Rovazzi e Bastianich insieme per... spot

TORINO - Fare meglio di Claudio Marchisio (con un pallone) o di Joe Bastianich (in cucina)? Facile, basta aver dormito bene. E’ il messaggio che manda Fabio Rovazzi, youtuber e cantante, attore e presentatore, persino personaggio di uno dei videogame tra i più famosi d’Italia. In questo caso, quale testimonial di un integratore, che favorisce il sonno. In uno video Rovazzi è protagonista della campagna proprio insieme con Marchisio: reduci da una partita di calcetto, i due, ancora in tenuta sportiva, si guardano con aria di sfida davanti a un bidone della spazzatura. A dividerli, tra loro, solo un pallone: «Se fai centro ti offro la cena!» esclama Marchisio. Rovazzi non se lo fa ripetere due volte e tira una cannonata che centra in pieno il bidone, lasciando a bocca aperta l’ex centrocampista.