Momento esilarante durante un telegiornale spagnolo. Mentre l’inviato Lluis Mestres era in collegamento con Telediario 1 dall’Aeroporto di Palma di Maiorca, ecco spuntare da dietro una ragazza con in mano un enorme pene gonfiabile. Mestres non si è accorto di nulla, ma sul web la scena è diventata immediatamente virale. “Chissà dove sono andate a far festa con il loro ingombrante amico!”, si legge tra i commenti social.