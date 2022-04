Kim Jong-un regala un lussuoso appartamento a una star della tv

Kim Jong-un ha regalato un lussuoso appartamento a Ri Chun-hee. La conduttrice con il grado di colonnello è la donna più famosa della tv nordcoreana, ed è il volto associato ai grandi eventi degli ultimi 50 anni di storia del Paese. Regalandole l’appartamento, ancora fresco di vernice, Kim ha voluto premiare il “vero patriottismo” della donna. La consegna e l'ispezione della nuova residenza della “signora in rosa”, così denominata per il colore dell'abito tradizionale del Nord, sono avvenuti in occasione del completamento del progetto di costruzione di un complesso residenziale lungo il fiume Pothong, a Pyongyang. La cerimonia si è tenuta in occasione dei 110 anni dalla nascita di Kim Il-sung, nonno dell'attuale leader e fondatore dello Stato. Gli 800 appartamenti a schiera sono stati realizzati sulle aree dove un tempo c'era una residenza speciale di Kim Il-sung,