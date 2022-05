Torino capitale della Magia, che spettacolo!

TORINO - Dal 26 al 29 maggio Torino sarà la capitale della magia. Tra illusioni e giochi di prestigio andrà in scena il freak show del Masters of Magic World Tour 2022, giunto alla ventesima edizione e finalmente di nuovo dal vivo dopo lo stop causato dalla pandemia. Al Mastio della Cittadella di corso Galileo Ferraris i protagonisti saranno i maghi e artisti di altissimo livello: da Thomas Blackthorne, fachiro e ingoiatore di spade, a Captain Frodo, contorsionista da Guinness World Record noto anche come "The Incredible Rubberman" nonchè figlio del famoso mago norvegese “Il Grande Santini”. Il pubblico potrà assistere non solo alle esibizioni dei migliori prestigiatori del pianeta ma anche alle performance dei maghi, rievocando le atmosfere degli spettacoli di Barnum (imprenditore e circense statunitense). Uno spettacolo di oltre 100 ore da vivere con il fiato sospeso, che mira anche a ricordare la figura dell'illusionista Piero Ustignani (in arte Jabba), recentemente scomparso. "Jabba è e sarà sempre uno dei punti di riferimento della magia mondiale - ha detto Walter Rolfo, direttore artistico del Master of Magic World Tour -. La sua incredibile ricostruzione del mondo Freak non ha eguali in Europa. Rivivere le emozioni che sapeva creare nei suoi show sarà uno dei regali belli di questo Festival, ma soprattutto sarà l’occasione per ricordare un grande artista e un amico speciale".

Negli anni, il Master of Magic World Tour ha ospitato i più importanti maghi del mondo - tra i quali David Copperfield, Dynamo, David Blaine, Cyril Takayama - e attirato tantissimi curiosi e appassionati. Grandi nomi ma non solo, perchè la kermesse guarda anche al futuro con i giovani che concorreranno al premio internazionale Trofeo Victor Balli, fra i più importanti riconoscimenti al mondo. Altro importante concorso in occasione sarà il Campionato Italiano di magia, che coinvolge i maghi provenienti da tutta Italia e in passato ha visto trionfare Andrew Basso e Vanni De Luca, tra i mentalisti più bravi al mondo.

Tra gli altri importanti premi, da ricordare il prestigioso riconoscimento “Grolla d’Oro”, che consacra i migliori artisti dell’illusione al mondo. Tra i torinesi emergenti ci sarà Piero Venesia, giovane mago e cintura nera di karate.

L’evento, con il patrocinio della Città di Torino, è stato reso possibile grazie al contributo di Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino. La vendita dei biglietti è già attiva sul sito del Masters of Magic World Tour 2022 e nel circuito Vivaticket. Sottoscrivendo l’abbonamento, i visitatori avranno accesso a tutte le giornate, mentre sarà possibile anche acquistare i tagliandi per lo spettacolo Gran Gala di Magia in programma il 28 e 29 maggio al Teatro Alfieri.