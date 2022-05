Bootcamp WPP for Pangea, la campagna a supporto delle donne afghane

Negli scorsi giorni WPP, il gruppo leader nei servizi di marketing e comunicazione, attraverso il progetto locale Winspire dedicato ai temi della Diversity Equity & Inclusion, ha organizzato al WPP Campus di Milano una giornata di Bootcamp in collaborazione con Fondazione Pangea Onlus, l’organizzazione no profit che dal 2002 lavora per favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne, delle loro famiglie e delle comunità circostanti. Oltre quaranta talenti delle agenzie WPP hanno fatto squadra per dare vita a due campagne pro-bono a sostegno della fondazione che, ogni giorno, si impegna a dare visibilità e supporto a donne italiane, afghane e indiane la cui vita e libertà sono minacciate.

Una giornata di lavoro, in sintonia con lo spirito di contaminazione positiva e co-creation che guida il nuovo WPP Campus di Milano, in cui creativi, copywriter, esperti di media, social media manager, motion & graphic designer e molti altri professionisti delle agenzie del Gruppo hanno lavorato a un primo progetto finalizzato a creare una campagna digital con l’obiettivo di promuovere l’impegno di Fondazione Pangea Onlus in Afghanistan e a supportare la realtà nella raccolta fondi 5x1000. Un secondo progetto punta, invece, a una campagna OOH per sensibilizzare sul tema del contrasto alla violenza sulle donne.