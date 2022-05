E' online la nuova App ufficiale di Tuttosport.com!

Una grande notizia per i nostri lettori e per tutti gli appassionati di sport: è online la nuova App di Tuttosport.com! Un’applicazione completamente rinnovata rispetto alle versioni precedenti e arricchita con nuove funzionalità. Juventus, Torino, il grande Calcio, Motori e tutto lo sport nazionale e internazionale con notizie, live match, notifiche push e molto altro. La nuova App è già disponibile per il download:



Download per iOS, clicca qui per scaricare

Download per Android, clicca qui per scaricare



NB. Per Android è necessario disinstallare la vecchia App – qualora già presente sul proprio device - e scaricare la nuova versione.