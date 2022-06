Chiavari, a Jacobelli e Sarzanini il Premio Mimmo Angeli

CHIAVARI - Xavier Jacobelli , editorialista di Tuttosport e Fiorenza Sarzanini , vicedirettrice del Corriere della Sera, sono i vincitori del premio giornalistico nazionale Mimmo Angeli , intitolato allo storico direttore del Corriere Mercantile, per 37 anni alla guida dell'altrettanto storico quotidiano genovese. La testata Piazza Levante, organizzatrice dell'evento, ha deciso di istituire il riconoscimento "per i colleghi che, attraverso la propria attività professionale, abbiano trattato con efficacia i temi della libertà di stampa, della dignità dei cittadini, dell'integrità dell'informazione, tutti molto cari a MImmo Angeli.

La scelta è caduta su Jacobelli e Sarzanini, due figure di massimo rilievo del giornalismo italiano, due persone perbene capaci anche di interpretare il mestiere come prezioso servizio alla collettività". La cerimonia di premiazione è in programma a Chiavari, venerdì 27 maggio alle ore 18, nella sede di Wylab, il primo incubatore italiano focalizzato sulle startup che sviluppano tecnologie e soluzioni innovative per lo sport.