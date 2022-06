Estate, sport all'aria aperta e tintarella: alcuni consigli utili

Alcuni degli sport più gettonati in estate

Pallavolo: forse il più amato tra tutti gli sport da spiaggia, la pallavolo ti permette di fare dell’esercizio fisico coinvolgendo molti muscoli del corpo, ma senza perdere l’elemento svago tipico degli sport di gruppo. Calcetto: come la pallavolo, anche il calcetto va per la maggiore tra le spiagge italiane. Ovviamente nel caso della spiaggia, la tecnica e la resistenza fisica contano moltissimo, in quanto la superficie di gioco non è regolare, per cui serve uno sforzo fisico maggiore. Fit paddling: la nuova tendenza che arriva da lontano consiste nel praticare esercizi fisici su una tavola galleggiante. Questa attività si basa sui principi della propriocezione, ossia la capacità di percepire la posizione del nostro corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei muscoli senza usare la vista. Tutto ciò al fine di sviluppare l’equilibrio e migliorare la postura, in modo da avere un controllo maggiore sulle articolazioni. Tennis da spiaggia: altro must se parliamo di giochi da spiaggia, questo sport è un toccasana per le gambe e per i glutei, in quanto aiuta a tonificarli e a perdere qualche caloria accumulata durante i giorni di vacanza.

L'idratazione è fondamentale

Le occasioni per sperimentare questi e tanti altri sport non mancheranno, ma fate attenzione a qualche precauzione da tenere presente quando le temperature aumentano. Assicuratevi sempre di avere con voi abbastanza acqua, in modo da evitare la disidratazione e la perdita di sali minerali. Una corretta idratazione è uno dei principi base del benessere fisico perché siamo fatti, per il 65%, di acqua. Inoltre, all’interno delle cellule e nei fluidi corporei si possono trovare 22 minerali che svolgono funzioni vitali come il trasporto dell’ossigeno, formazione di denti e ossa, favorire l’equilibrio idrosalino e attivare numerosi cicli metabolici, fondamentali per rendere tessuti o organi in ottimo stato. Quindi è nostro compito mantenere il quantitativo giusto. In certi casi, soprattutto quando fa molto caldo e la sudorazione è particolarmente abbondante, può essere utile anche il supporto di integratori di magnesio e potassio, che favoriscono il recupero dei sali minerali persi con la sudorazione. In questo modo si può ridurre la stanchezza, l’affaticamento e mantenere la tonicità del sistema muscolare.

Massigen è leader in farmacia e parafarmacia di integratori di magnesio e potassio. È disponibile in 3 versioni: