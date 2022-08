Georgina Rodriguez, primo tatuaggio per lady Ronaldo

Georgina Rodríguez è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore per un gesto che non è passato inosservato. Lady Ronaldo sta rascorrendo gli ultimi giorni di vacanza senza Cristiano, impegnato nella nuova stagione di Premier League. La modella di Jaca, dopo aver visitato Fatima con un look costoso che ha destato non poche polemiche, è volata in Sardegna insieme ad alcuni membri del suo gruppo 'Las Queridas '. La Rodriguez non si è solo dedicata a bagni di sole e nuotate nelle splendide acque delle mare che solo quest'isola può offrire ma, complice la vicinanza ed il sostegno dei suoi amici ha deciso di farsi tatuare per la prima volta.