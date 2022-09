Tutto il necessario per ricominciare

Ill ritorno in classe significa anche shopping e acquisti di tutto l'occorrente che serve per lezioni, compiti e studio, dalle elementari all'università. E come sempre ci sono tanti ritardatari che a scuola iniziata non hanno ancora provveduto a comprare prodotti e materiali che servono

ACQUISTI ONLINE

Anche su piattaforme come Wallapop, sito di compravendita di prodotti second hand e che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile, è possibile trovare tutto quello che serve. Secondo i dati rilevati da Wallapop, gli italiani tendono ad acquistare il materiale scolastico last-minute. Nel mese di agosto, infatti, si è registrato un incremento del 95% (rispetto al mese precedente) di ricerche di materiale scolastico e di cancelleria. Tra gli oggetti più ricercati ci sono astucci, cancelleria, quaderni, temperamatite e portamatite. Anche la ricerca di cartelle e zaini ha vi- sto un incremento (+49%) rispetto al mese di luglio. Sulla piattaforma, inoltre, si possono trovare anche tanti libri di testo usati per scuole di qualsiasi ordine e grado, con una crescita del 39% ad agosto. Infine, secondo le preferenze riscontrate da Wallapop, gli utenti di Lombardia, Lazio, Puglia e Campania sono risultati i più attivi in questo tipo di ricerche.

ZAINI E QUADERNI

E per chi non può rinunciare ad acquistare in negozio, e ha bisogno di toccare con mano i prodotti, scegliere lo zaino è indispensabile. Tra le moltissime opzioni in commercio c’è la linea Carlson di Invicta (disponibile in quattro colorazioni), che propone zaini robusti ma allo stesso tempo modaioli e attenti alla sostenibilità. Il tessuto è ricavato dal riciclo di 22 bottiglie in PET da 500ml, ha una capacità di 27 litri e gli spazi sono suddivisi tra uno scomparto principale che include porta laptop/tablet e un’ampia tasca frontale esterna. Tasche anche sui lati per la borraccia, mentre gli spallacci, lo schienale e il fon- do sono imbottiti. Nel perfetto kit da scuola (o università) non possono mancare i quaderni, e con Pigna Monocromo la qualità è garantita. Formato A4 a righe e quadretti (e in tanti colori), grazie alla carta da 80 grammi le pagine sono resistenti a innumerevoli cancellature.