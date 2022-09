EGR Italy Awards 2022 - BetAffiliation conquista cinque nomination nella rosa delle candidature

Affiliato dell’anno - Questo premio verrà consegnato all’operatore che si sarà distinto nel campo dell’innovazione, della generazione e crescita del traffico consolidando rapporti con i propri partner

Datore di lavoro dell’anno - Questa nomination vuole omaggiare la forte cultura aziendale di chi si è distinto durante i trascorsi 12 mesi e che è riuscito a migliorare le proprie prestazioni organizzative attraverso piani di incentivazione e benefit, fidelizzando il personale e coinvolgendo i propri dipendenti

Modello di diversità ed esclusione - Questo importante premio sarà assegnato all’azienda che è stata in grado di impegnarsi per rendere la diversità e inclusione della forza di lavoro due focus centrali della propria crescita di business.

Campagna di marketing - In questa quarta nomination sono stati selezionati gli operatori che sono riusciti, durante l’anno, a realizzare campagne marketing innovative ed originali, utilizzando differenti canali pubblicitari al fine di reclutare nuovi giocatori

Partner di acquisizione e retenzione - Infine, questo quinto riconoscimento vuole premiare l’azienda che è riuscita a fornire nell'ultimo anno un servizio di fidelizzazione dei clienti per i siti di iGaming, reagendo in modo flessibile alle nuove sfide del mercato

Perché essere presenti all’EGR Italy Awards fa la differenza

In questa edizione BetAffiliation è ancora più presente nella short list delle candidature, grazie alla prestigiosa cinquina di nomination conquistate. Un altro anno d’oro, dunque, ricco di soddisfazioni e traguardi raggiunti che si aggiungono nel memorabilia delle candidature e premi vinti nel corso delle scorse edizioni, tra cui ricordiamo:

Vincitore “EGR Italy Awards 2020” come “Rising Star”

Una stella nascente che sembra ormai splendere a tutto tondo nonostante la giovane età del network (è stato fondato nel 2017). Oggi, BetAffiliation può essere definito il miglior affiliate network in Italia. La solidità, innovazione ed affidabilità di questo team di lavoro ha portato i frutti anche in quest’ultimo anno, distinguendosi in una sempre più agguerrita industria italiana del gioco online.

Roma, 20 ottobre 2022 - Tutto pronto per festeggiare il meglio dell’eGaming Made in Italy

L’appuntamento degli EGR Italy Awards 2022 è fissato per il 20 ottobre a Roma, presso il prestigioso Hotel Cavalieri. Durante questa serata, verranno celebrate le aziende di tutto il settore del gioco online con un focus sul lavoro portato avanti dagli operatori, affiliati e fornitori negli ultimi dodici mesi. Mai come quest’anno, le aziende sono state chiamate a dimostrare all’interno di 20 categorie, la propria tenacia ed impegno per raggiungere un livello di innovazione e successo commerciale necessari per ricevere uno di questi ambiti premi, con criteri chiave di giudizio molto rigorosi. Un’occasione perfetta dunque per BetAffiliation, che anche in questa edizione, avrà l’opportunità, attraverso le sue cinque preziose nomination, di entrare a far parte dei giganti dell’iGaming italiano in segmenti di business chiave.

Perché conquistare un EGR Italy Awards è così importante? Secondo Giovanni Galantino, a capo del dipartimento Marketing di BetAffiliation, la risposta è semplice: “Vincere un EGR Italy Awards rappresenta il migliore riconoscimento per il grande impegno messo in campo da tutto il nostro team in questo ultimo anno e per distinguerci dai più grandi nomi del settore”.