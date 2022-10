Dolcevita e Spiaggina, Microlino si moltiplica

TORINO - La svizzera Micro è al Salone dell’Auto di Parigi con una gamma di veicoli esclusivi destinata alla micromobilità elegante e sostenibile. Due le anteprime mondiali: Microlino Lite, una variante divertente di Microlino che si rivolge ai clienti più giovani, e l’esclusiva Concept Microlino Spiaggina, che evoca la Dolcevita italiana. Inoltre, per la prima volta, i visitatori possono sia toccare con mano Microlino 2.0, il raffinato veicolo elettrico leggero L7e, già commercializzato in Svizzera e presto nel resto d’Europa, sia ammirare l’affascinante Microletta, un moderno scooter a tre ruote dallo stile inconfondibile. Quattro veicoli che compongono una soluzione di mobilità urbana completa, innovativa e a zero emissioni, che coniuga il design e lo stile italiano, sempre contemporaneo e distintivo, con l’affidabilità e la cura dei dettagli tipici della produzione elvetica.