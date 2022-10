L'inno di Mameli non è un karaoke: il convegno a Roma

Roma. Il rispetto del protocollo e del sentimento, forma e sostanza istituzionale: quando le forme pubbliche, che non sono formalismi ma rappresentazione di questioni di sostanza, possono profilare situazioni imbarazzanti o benefici di immagine e relazionali. Ordine delle precedenze delle cariche pubbliche nelle cerimonie e manifestazioni istituzionali e sportive nazionali e internazionali. Inno di Mameli intonato a canzonetta anche nel corso di competizioni sportive internazionali, posizione da assumere durante l’esecuzione dell’inno nazionale, bandiere posizionate male o esposte in condizioni indecorose anche su edifici pubblici, fascia tricolore indossata da alcuni rappresentanti dei Comuni su abiti non consoni alla dignità e al decoro che le spettano.