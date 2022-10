L'Evento - Lucca Comics & Games più di un festival

TORINO - La Speranza sia con voi. Con questo spirito inizierà domani LuccaComics & Games, maxi evento che coinvolge da anni un’intera città e ne ha fatto, a pieno titolo, la capitale di chi vive di fumetti, di storie, di travestimenti, di giochi e di altre arti che abbraccio tutta la cultura pop del nostro presente. Speranza perché gli anni che stiamo attraversando sono stati segnati da dura prove, come la pandemia, e ora dalla guerra che si svolge ai confini dell’Europa ma ci interessa, e ci tocca, da vicino. Eppure nel regno di Fantasia, lo sapeva anche Momo, è la speranza il motore di tutto. È con questo spirito che torna Lucca Comics & Games da domani al 1° novembre, per proporre alla community delle community il meglio che l’editoria e le industrie creative offrono. Una proposta culturale strutturata per soddisfare le aspettative di amanti di fumetto, manga, gioco, videogioco, serie tv, anime, cosplay, narrativa fantasy, volta a stimolare una partecipazione attiva da parte di tutti i fan. Uno dei punti forti della manifestazione è la presenza di grandi ospiti. Ne segnaliamo solo due. É prevista l’anteprima europea del primo episodio di Mercoledì, l’attesissima serie tv diretta da Tim Burton e interpretata da Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams in arrivo su Netflix dal 23 novembre. La proiezione è prevista per lunedì 31 ottobre. Per l’occasione sarà a Lucca proprio Tim Burton, una delle figure più iconiche del cinema del nostro tempo, creatore di mondi e personaggi divenuti parte dell’immaginario collettivo. Grande ritorno per Disney+ che sarà presente con due entusiasmanti progetti Lucasfilm. Il 30 ottobre saranno a Lucca Denise Gough e Kyle Soller per parlare di Andor, serie che esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars attualmente in streaming su Disney+ con un episodio a settimana.