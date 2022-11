God of War Ragnarök: il lancio sul prato di San Siro

MILANO - Per celebrare il lancio di God of War Ragnarök, disponibile a partire dal 9 novembre, in esclusiva per PlayStation®5 (PS5™) e PlayStation®4 (PS4™), Sony Interactive Entertainment Italia, in collaborazione con DAZN - piattaforma di streaming e intrattenimento sportivo - ha realizzato una speciale e innovativa attivazione, proiettando allo stadio di San Siro, in occasione del match di Serie A TIM tra Inter e Bologna, un mosaico digitale realizzato con il prezioso supporto della community.