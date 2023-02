IL SUCCESSO DELLE MAGLIETTE TECNICHE PERSONALIZZATE NELLO SPORT

Anche se negli anni le tecniche di marketing si sono evolute, le aziende più importanti hanno sempre continuato a prediligere i gadget aziendali per promuovere il proprio brand. L’oggetto in questione, che di norma riporta un annuncio pubblicitario o semplicemente il logo stampato, viene regalato, appunto, dall’azienda ai suoi clienti, con il fine di far conoscere e migliorare l’identificazione o il riconoscimento del brand.

Il SUCCESSO NELLO SPORT E ben si comprende come, anche in ambito sportivo, tale politica rappresenti davvero una strategia vincente. Tra i prodotti che, nello sport e nelle attività agonistiche risultano più spesso al centro di tali campagne, vi sono senza dubbio le magliette tecniche. Tanto che esistono delle importanti aziende che si sono specializzate nel proporre alla propria clientela delle soluzioni ad hoc.

Dunque, se si è titolari di una palestra o di un centro sportivo, o se si sta semplicemente pensando di organizzare un evento, queste aziende sono in grado di proporre diverse magliette tecniche personalizzate. Questi prodotti, di solito di ottima fattura, si differenziano dalla classiche t-shirt con logo in quanto sono realizzate con tessuto tecnico traspirante. E’ infatti risaputo che un outfit adeguato, per allenarsi in tranquillità, è di grande aiuto alla performance sportiva, oltre che rappresentare la soluzione ideale a livello igienico e salutare. Rivolgendosi a queste aziende, è possibile scegliere il modello di maglietta che più si preferisce, che verrà poi personalizzato con il logo. In questo modo, ad esempio, sarà possibile regalare ai nuovi iscritti o ai partecipanti ad una gara o ad un evento in cui l'attività fisica sia protagonista, delle t-shirt tecniche personalizzate, che potranno essere riutilizzate anche per gli allenamenti quotidiani.

MATERIALI SPECIALI Queste magliette sono realizzate con materiali speciali, come il poliestere 100% traspirabile, che permette alla pelle di respirare durante l’esercizio fisico. Si caratterizzano per avere una vestibilità più attillata, in modo da aderire alla pelle e non impedire il movimento o creare disagio durante la pratica sportiva. L’aspetto migliore è che sono t-shirt sportive personalizzate pensate proprio per tutti: uomini, donne e anche bambini e sono disponibili in vari colori e misure.