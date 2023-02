Le "Tuffatrici" di Anversa 1920 impreziosiscono la seconda edizione di (un)fair

Quando il salto dal trampolino comparve per la prima volta, alle Olimpiadi di Londra del 1908, era una disciplina per uomini. Solo 12 anni dopo, ad Anversa, alle donne venne riconosciuta l’opportunità di librarsi finalmente in volo per poi immergersi in acqua. Ed è proprio da lì che prende le mosse il progetto ambizioso dell’artista Alketa Delishaj, che su carta ritrae “Le Tuffatrici”, collezione di opere della Galleria Alketa Art & Aiello Pini (Mozzecane – Verona), che, sventolando come bandiere i valori dell’inclusione e della parità di genere, impreziosiscono la seconda edizione di un(fair).