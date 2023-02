Scarpe da trekking: scopri tutto quello che ti serve sapere

L’escursionismo infatti è uno sport che non richiede l'acquisto iniziale di tantissima attrezzatura, almeno per un’escursione di un giorno. Ciononostante, prova ad uscire con un paio di scarponi da montagna troppo fragili o troppo robusti per la tua camminata e potrai finire con piedi doloranti, vesciche e tendini infiammati!

Fortunatamente, trovare il paio di scarpe da montagna che fa per te è più semplice di quello che sembra! Scopri le scarpe da trekking e le caratteristiche che devono avere per trasformare la tua camminata in un'esperienza molto più confortevole.

Scopri scarpe da trekking più adatte alle tue esigenze

Per iniziare, le scarpe da trekking sono progettate per fornire supporto e protezione ai piedi durante escursioni su terreni accidentati e irregolari. Gli scarponi da montagna devono adattarsi alla conformazione del terreno su cui ti trovi ed al modo in cui cammini.

Caratteristiche da cercare quando si sceglie una scarpa da trekking

Tipi: esiste una gamma vastissima di scelte, dai modelli ultraleggeri agli scarponi da alpinismo.



Suola: la suola delle scarpe da trekking dovrebbe essere spessa e robusta per fornire protezione contro rocce e radici. Cerca una suola in gomma con una trazione forte per garantire una presa solida su superfici bagnate e scivolose.



Materiale: il materiale della tomaia delle scarpe da trekking dovrebbe essere resistente all'acqua e traspirante per mantenere i piedi asciutti e confortevoli. I materiali comuni includono pelle, nylon e tessuti sintetici.



Supporto: le scarpe da trekking dovrebbero fornire un supporto adeguato per l'arco del piede e la caviglia per evitare infortuni. Cerca una scarpa con un sistema di allacciatura robusto per mantenere il piede saldamente in posizione.



Comfort: le scarpe da trekking dovrebbero essere confortevoli fin dal primo utilizzo. Cerca una scarpa con un'ammortizzazione adeguata e una soletta interna amovibile per un’ammortizzazione che si adatti al tuo modo di camminare. La differenza tra vesciche e beatitudine è prendersi il tempo per ottenere un'ottima vestibilità.



Taglio: le scarpe da trekking sono disponibili in diverse altezze di taglio, dalla scarpa bassa alla scarpa alta. Una scarpa bassa è leggera e flessibile ma offre meno supporto alla caviglia, mentre una scarpa alta offre un maggiore supporto alla caviglia ma può essere più pesante e rigida. La scelta di un modello piuttosto di un altro dipenderà dalla qualità del terreno da esplorare, la rapidità della tua camminata o la durata dell’escursione.

Come scelgo le scarpe da trekking giuste?

Le scarpe da trekking dovrebbero calzare perfettamente: non stringere da nessuna parte ed offrire spazio per muovere le dita dei piedi. Un consiglio che di solito funziona è quello di provarle a fine giornata (quando normalmente i piedi sono più gonfi) e con i calzini che intendi indossare durante la tua giornata di escursionismo.

Gli scarponcini da trekking hanno la stessa misura delle scarpe che indosso ogni giorno?

Le scarpe da trekking sono disponibili in diverse misure e diversi fit, ad esempio con una pianta più stretta o più larga, per adattarsi all’ampiezza del piede. Acquista le tue scarpe da trekking leggermente più grandi del numero che calzi di solito. Assicurati di avere lo spazio di un dito tra l’alluce e la punta dello scarponcino, per permetterti di muovere comodamente tutte le dita dei piedi. In generale, cerca di provare diverse scarpe prima di acquistarne un paio e di camminarci un po’ dentro per garantire che si adattino correttamente e siano comode.

Quindi è meglio comprare le scarpe da trekking di una taglia più grande?

Di solito è meglio comprarle più grandi del numero che normalmente calzi. Durante l’escursione i piedi tendono a gonfiarsi, quindi è consigliabile scegliere scarpe da trekking o stivali più grandi. In generale, cerca di acquistare le tue scarpe da trekking mezza taglia in più di quelle che pensi di calzare.

Le scarpe da trekking sono migliori se più pesanti?

Le scarpe da trekking più pesanti, siano esse realizzate in vera pelle o in una combinazione di pelle e materiali sintetici, sono progettate per condizioni di camminata più difficili. Sono più pesanti, ma offrono vantaggi dovuti al peso extra: ampie stringhe o gomme elastiche messe appositamente attorno alla tomaia subiscono l’impatto maggiore di graffi ed abrasioni.

Quanti chilometri mi durerà un nuovo paio di scarpe da trekking?

Le scarpe da trekking, se sono trattate bene, dovrebbero durare per circa un migliaio di chilometri prima di essere gettate via. Per chi è alle sue prime escursioni, una buona regola da seguire è quella di appoggiare prima il tallone e poi il resto della pianta del piede a terra. In alternativa è possibile utilizzare la tecnica del mezzo passo: corpo e piedi in posizione laterale rispetto alla montagna e, caricando il peso sul piede che sta più in alto, si abbassa l'altro. In questo modo non solo troverai la maniera di salvaguardare le tue scarpe ma anche i tuoi muscoli ed i tuoi tendini.

Le scarpe da trekking fanno male in un primo momento?

I tuoi nuovi stivali all'inizio saranno un po' rigidi, il che è normale. Cammina intorno all'isolato e in giro in città. Assicurati che i tuoi stivali ti sembrino comodi in ogni momento prima di aumentare la distanza da percorrere. Indossa uno zaino e mettiti in viaggio.

Ultimi consigli

Infine, una piccola messa a punto fa miracoli per ottenere la perfetta vestibilità. L'uso di un calzino un po' più spesso aiuta le persone con i piedi poco voluminosi a ottenere una vestibilità aderente senza dover stringere eccessivamente i lacci. Se stai calzando una scarpa che ti piace abbastanza, ma hai un po' di scivolamento sul tallone, prova un calzino un po' più spesso. Oppure prova un calzino più sottile con una mezza taglia più piccola. Confronta le due opzioni al piede destro ed al sinistro mentre cammini.

Le scarpe che hanno un occhiello tradizionale, o due cuciti uno vicino all’altro, nella parte superiore del sistema di allacciatura ti offrono la flessibilità di sperimentare con l'allacciatura. Con gli occhielli superiori della scarpa, infatti, puoi far passare il laccio sia dall'interno che dall'esterno della tomaia. Passare il laccio dall'esterno verso l'interno della tomaia stringe un po' di più la caviglia. Due occhielli superiori ti consentono di usarne uno o entrambi.

Molti escursionisti sostituiscono la soletta di serie, dall'inizio o quando inizia a consumarsi, il che spesso è molto prima che la scarpa stessa sia pronta per essere cambiata per una nuova. Solette più spesse o più sottili ti aiutano a regolare la calzata della scarpa.

Dopo aver letto questi consigli, sei assolutamente pronto per scoprire le tue nuove scarpe da trekking ed iniziare la tua nuova avventura all’aria aperta. Sei pronto? Ti basta fare solo il primo passo.