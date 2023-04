“Una Buona Occasione”, il progetto contro il bullismo e cyberbullismo

Oggi presso l'Istituto Comprensivo Antonio Vivaldi di Ostia si è svolto un incontro formativo con i ragazzi all interno del progetto “Una Buona Occasione”, coordinato dal Prof. Aldo Grauso, docente di Psicologia della Devianza Unicusano e presentato lo scorso novembre in Campidoglio alla presenza del Sottosegretario del MIM Frassinetti, patrocinato dagli Assessorati alla Scuola del II e X Municipio di Roma in collaborazione con il Dipartimento Responsabilità Sociale della LND - FIGC. Il progetto, propedeutico alla convocazione di un tavolo tecnico interministeriale , è rivolto a studenti e insegnanti degli istituti di primo grado ed è finalizzato a sensibilizzare al problema del bullismo e del cyberbullismo, della discriminazione e del disagio giovanile.

Oltre al Prof Grauso, presenti la Vice Presidente del X Municipio Valentina Prodon , Il Sovrintendente della Polizia di Stato Andrea Galassi che ha illustrato la nuova App YOU-POL, atta a segnalare episodi di violenza o di bullismo anche in forma anonima e gli psicologi Marco Maiali e Valentina Lunardini che hanno presentato ai ragazzi la Carta del Bullismo della Lega Nazionale Dilettanti - Figc.