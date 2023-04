Berlusconi, la figlia Marina rassicura: "Sta meglio, anche se..."

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è ricoverato dal 5 aprile all'ospedale San Raffaele di Milano. Delle sue condizioni ha parlato, con cauto ottimismo, la figlia Marina: "Papà sta molto meglio, anche se la prudenza è d'obbligo: dimostra ogni giorno un coraggio e una tenacia davvero esemplari". La presidente di Fininvest e Mondadori ha poi aggiunto: "Sono stati molto importanti anche il calore, la stima, la vicinanza che in tanti in queste settimane gli hanno fatto sentire. Per lui, questa ondata di attenzione e di affetto è stata la migliore delle terapie".