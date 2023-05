Too Good To Go contro lo spreco alimentare: ecco come

L’app numero 1 e lo spreco alimentare, da combattere con tutte le proprie forze. Il senso dell’ultima iniziativa di Too Good To Go, azienda che dal 2019 a oggi ha contribuito a salvare oltre 13 milioni di pasti , è chiaro. L’iniziativa, nota con il nome di Box Dispensa, consentirà alle aziende alimentari di dare una seconda vita ad alimenti tuttora buoni e che, a causa di previsioni errate, errori operativi oppure di stampa sulle etichette, spesso non possono essere messi in vendita sugli scaffali dei negozi e dei supermercati, con un grande impatto ambientale, oltre che economico. Il motivo? Le stime di Eurostat raccontano che lo spreco alimentare, che già avviene durante la fase di produzione della filiera, sia del 18% rispetto allo spreco totale di cibo.

Come funziona

Le Box Dispensa contengono vari prodotti presenti nelle dispense degli italiani e adatti a coprire differenti momenti della giornata, dalla colazione all’aperitivo, e sono pensate per ricreare l’esperienza quotidiana di spesa. Si tratta di prodotti confezionati, buoni, conservabili comodamente a casa, che i consumatori hanno la possibilità di ottenere direttamente dalle aziende alimentari a prezzi vantaggiosi: si clicca sull’app di Too Good To Go ed ecco comparire gli alimenti in questione al 50% del prezzo di vendita. Tra i partner che hanno aderito all’iniziativa ci sono alcune delle più importanti aziende del panorama alimentare italiano ed internazionale: da Cameo a Elah Dufour Novi, passando per Eridania, Bauli, Montenegro e Sperlari.