"Ora sono io". Storia pericolosa di un incontro sbagliato: il libro di Marialuisa Jacobelli 

«Che cosa faresti se non avessi paura.» Per i lunghissimi otto mesi in cui si è consumata la dolorosa storia di stalking raccontata in questo libro, Marialuisa Jacobelli ha tenuto questa frase sul salvaschermo del cellulare. Come monito a se stessa, come stimolo per trovare il coraggio di liberarsi e denunciare l’uomo che, dichiarandole un amore assoluto, aveva trasformato la sua vita nel peggiore degli incubi. Partiamo dall’inizio. Marialuisa è una giovane e bellissima donna che lavora come giornalista in tv. Un giorno un amico le presenta un uomo maggiore d’età, elegante, che si mette subito a corteggiarla “come una volta”, spendendo per lei parole da vero innamorato. Marialuisa è lusingata, ma non si rende conto che, come Cappuccetto Rosso, si trova di fronte un lupo. Da principio ignora alcuni strani atteggiamenti di lui, ma presto le sue scenate violente, le minacce e le percosse la stringono nella morsa del terrore. Dall’esterno pare strano, ma in una situazione come questa è difficile per la vittima trovare il coraggio di denunciare. In questo sconvolgente memoir Marialuisa Jacobelli racconta ogni passaggio della propria drammatica esperienza per aiutare tutte le donne e le ragazze che finiscono in balia della cieca furia maschile, che non è amore ma solo crudele desiderio di predominio, inaccettabile sopraffazione.