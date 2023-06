Nations League a tavola: ecco a cosa gli italiani non rinuncerebbero mai

In occasione della semifinale di Nations League di giovedì 15 giugno tra Spagna e Italia , Deliveroo ha esteso la sfida tra le due Nazionali anche a tavola e ha indagato sul rapporto degli italiani con la cucina spagnola. Oltre la metà (59%) degli utenti di Deliveroo non ha dubbi: la paella è il piatto spagnolo di cui in Italia siamo più golosi . Il 31% è pronto a sacrificare sul campo il suo tiramisù pur di aggiudicarsi la partita contro le Furie Rosse. E in un ipotetico “terzo tempo”, la parmigiana , scelta dal 53%, vedrebbe le due tifoserie sedute in amicizia allo stesso tavolo.

Non solo paella

Spagna-Italia è tra le più classiche rivalità nello sport, in generale. L’ ultima volta, il 6 ottobre 2021, gli azzurri in Nations League uscirono sconfitti (2-1) e giovedì 15 giugno a Enschede la sfida si ripete. Deliveroo, la piattaforma leader dell’online delivery, ha colto l’occasione per allargare il campo di gioco anche alla tavola e, attraverso un sondaggio social, ha chiesto quali siano i piatti della cucina spagnola preferiti dagli utenti della piattaforma e a cosa, della cucina italiana, sarebbero disposti a rinunciare pur di vincere. Oltre la metà degli utenti (59%) non ha dubbi: il piatto della tradizione spagnola di cui sono più golosi gli italiani è sicuramente la paella.

Resiste la carbonara

Invece quando è stato chiesto loro quale piatto della cucina italiana sarebbero disposti a sacrificare pur di vincere il match del 15 giugno, e aggiudicarsi dunque la finale, il 31% ha scelto il tiramisù, tenendosi ben stretto sia un cult della cucina romana come la carbonara, sacrificabile solo dal 26%, che la lasagna (24%). Percentuali ancora minori per la pizza margherita: solo il 19% dei rispondenti si dice disposto a rinunciare alla regina della dieta mediterranea pur di battere le Furie rosse. E per il “terzo tempo”? Come segno di stretta di mano, alla fine di una lunga e accesa battaglia calcistica, il 53% condividerebbe con gli avversari una golosissima parmigiana di melanzane. Seguono i tortellini (22%), il risotto (18%) e fanalino di coda, la polenta (7%).