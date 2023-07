Dai combattimenti al cinema: la storia di Tony Lusi

TORINO - "L’estate più calda" è il film d’esordio per il 20enne Tony Lusi (Ignazio), nonostante la sua piccola parte, porta un tocco di simpatia nel nuovo film di Matteo Pilati. «Essere diretto da Matteo - ha dichiarato Tony - è stata una grande fortuna oltre che una bellissima esperienza. Matteo è una persona splendida, molto gentile, sul set non perdeva mai la pazienza anche se qualcosa andava storto. È importante lavorare in un ambiente sereno».

Tony è una forza creativa poliedrica. Oltre ad essere un attore, pratica sport da combattimento come MMA (Mixed Martial Arts). La sua dedizione nel raggiungere la perfezione fisica e mentale attraverso l'allenamento nelle arti marziali si riflettono nella sua vita. La determinazione nel migliorarsi costantemente e nel superare le sfide è una testimonianza della sua etica del lavoro incrollabile. Ma le sue qualità non si fermano all'interpretazione. Un’altra grande passione di Tony è la musica, canta , suona la chitarra e il pianoforte. Da due anni frequenta la scuola Actschool di Nicola Donno, dove si sta perfezionando nelle tecniche di recitazione. Questo dimostra l’impegno per migliorare costantemente le sue abilità e il desiderio di crescere come attore. Attraverso l'educazione formale e l'apprendimento continuo, Tony è determinato ad esplorare nuovi orizzonti e ad affrontare ruoli impegnativi in futuri progetti cinematografici.

Tony, dalla Cambogia a Roma Un aspetto di Tony che merita attenzione è il suo sostegno alla lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione o di intolleranza. Romano, nato in Cambogia, Tony rappresenta nel mondo del cinema un esempio di inclusività e diversità con il suo background unico e il suo talento. «Credo fortemente che il mondo del lavoro debba riflettere la diversità e l'eterogeneità. Io per tutta la vita sono stato vittima di razzismo e purtroppo anche altre persone subiscono nel 2023 discriminazioni per il colore della pelle, per la loro etnia, per la provenienza o per l’identità di genere. La diversità deve essere considerata un’opportunità di crescita, di arricchimento, colore, cultura e scambio. L’inclusività è un valore imprescindibile per la costruzione di una società migliore e più giusta» ha concluso l’attore Tony Lusi. "L’estate più calda" è prodotto da Notorius Pictures e Amazon Studios, in collaborazione con Rufus Film. Dal 6 luglio in esclusiva su Prime Video.

Scheda del film L'estate più calda LA TRAMA:

L'estate più calda, film diretto da Matteo Pilati, è ambientato in un paesino della Sicilia meridionale e racconta la storia di un gruppo di ragazzi di una piccola parrocchia di provincia, alle prese con amori, triangoli e intrighi in una calda estate italiana. Lucia ( Nicole Damiani) alla fine dell'estate partirà per l'università e si separerà per la prima volta dopo tanto tempo dalla sua migliore amica Valentina ( Alice Angelica). Anche per Nicola ( Gianmarco Saurino) questa estate è importante perché l'ultima prima di prendere i voti come prete.

Nella piccola parrocchia di Don Carlo ( Nino Frassica), però, l'arrivo del giovane Nicola porterà davvero molto scompiglio e soprattutto euforia nel paese e nelle ragazze alle prese con il caldo sole di luglio. IL CAST:

Tra i nomi principali troviamo quelli di Gianmarco Saurino, Nicole Damiani e Alice Angelica, rispettivamente nei panni di Nicola, Lucia e Valentina. Accanto ai giovani attori protagonisti, interpreti del calibro di Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Michela Giraud e Giuseppe Giofrè, i quali portano sullo schermo rispettivamente Carmen, Don Carlo, Damiana e Michele. Ancora, Monica Guazzini e Suor Agata, Mehdi Meskar è Omar, Giuseppe Paternò Raddusa è Romano e Barbara Tabita è Tabita. Infine, il ventenne Tony Lusi, romano di origini cambogiane, fa il suo esordio sullo schermo nei panni di Ignazio .



LA COLONNA SONORA:

La canzone originale, ovvero Fulmini addosso, è interpretata da Francesca Michielin, che l’ha scritta insieme a Alessandro La Cava, Merk & Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.

