Olivetti (TIM) e Buffetti: siglato l'accordo per la cessione del ramo d'azienda di Olivetti dei sistemi di cassa per il mercato retail

Roma, 7 settembre 2023 . Il Gruppo TIM, attraverso Olivetti, e Buffetti (Gruppo Dylog) comunicano di aver siglato un accordo per l’acquisizione da parte di Buffetti del ramo d’azienda di Olivetti dedicato ai sistemi di cassa per il settore retail. L’intesa amplierà il portafoglio dell’offerta Buffetti in un mercato in cui Olivetti detiene una quota significativa; per questo Buffetti intende effettuare importanti investimenti in nuovi prodotti e servizi per i rivenditori Olivetti. Grazie ad una rete di oltre 800 punti vendita diffusi su tutto il territorio nazionale, Buffetti si consolida così come punto di riferimento italiano per il mondo del lavoro. Per Olivetti e il Gruppo TIM l’iniziativa rappresenta un ulteriore step del piano strategico che mira a focalizzare le attività del Gruppo sulle componenti “core” per massimizzare i risultati operativi.

Gruppo Dylog Italia SPA

Il Gruppo Dylog oggi conta più di 40 aziende con un fatturato di oltre 260 milioni di euro e circa 1.600 dipendenti, con un trend in costante crescita. Da oltre 40 anni Dylog progetta, sviluppa e commercializza software gestionali e servizi digitali per imprese e professionisti con più di 110 mila clienti, dai Commercialisti alle PMI, dal mondo Ho.re.ca al settore del Retail, dalle grandi aziende fino alla Pubblica Amministrazione.

Le aree di business del Gruppo vanno dalle soluzioni per l’Industria 4.0 alla Digital Transformation e dai Servizi digitali al Fintech. Negli anni l’azienda, anche grazie all’acquisizione di Buffetti, ha saputo anticipare le esigenze del mercato diventando un solido punto di riferimento ed uno dei gruppi industriali italiani più attivi e dinamici nel settore dell’Information Technology.

Gruppo Buffetti SPA

Il Gruppo Buffetti è la maggiore azienda italiana di riferimento per il mondo dell’ufficio, con 200 dipendenti ed una rete di 800 punti di vendita in franchising diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale. Da anni si distingue sul mercato grazie ad un’offerta ampia e qualificata di prodotti e servizi rispondenti alle svariate richieste della clientela e sempre in linea con le esigenze emergenti. Il brand omonimo è particolarmente noto ed apprezzato per la modulistica professionale, i software gestionali, i servizi digitali per il mondo business, le banche dati e tutti gli altri articoli per ufficio. Tale vasta gamma di proposte per professionisti, imprese, artigiani, commercianti e, in generale, per tutto il mondo delle partite IVA viene offerta attraverso la più grande rete nazionale di negozi specializzati con marchio proprio.