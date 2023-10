Concessionaria Gino di Cuneo protagonista alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba

La prestigiosa Concessionaria Gino è lieta di annunciare la sua partnership con l'Ente Fiera di Alba, che vede la splendida Mercedes-Benz GLE Coupé come Official Car della 93° Edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba . Questo affascinante connubio tra il mondo dell'automotive di lusso e l'eccellenza culinaria promette di rendere questa edizione della fiera un evento straordinario.

Partnership d'eccellenza

Il momento di assegnazione delle chiavi all’Ente Fiera è avvenuto nel cuore di Alba, dove si tiene la kermesse internazionale. Alla consegna erano presenti Alessandro Gino, General Manager dell’omonima azienda e Liliana Allena, presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. La partnership tra Concessionaria Gino e l'Ente Fiera di Alba promette di elevare ulteriormente il prestigio e la qualità della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Mercedes-Benz GLE Coupé sarà in mostra per tutta la durata della manifestazione, offrendo ai visitatori l'opportunità di ammirare questo capolavoro dell'ingegneria automobilistica e, perché no, anche di sognare un giro a bordo di questa magnifica vettura.

Alla scoperta di Mercedes-Benz GLE Coupé

Durante tutto il periodo della manifestazione, dal 7 ottobre al 3 dicembre, potrete infatti trovare una postazione Gino Mercedes all’interno del Cortile della Maddalena e scoprire da vicino Mercedes-Benz GLE Coupé. La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba è un appuntamento imperdibile per gli amanti della gastronomia e dell'enogastronomia. Questa manifestazione è rinomata in tutto il mondo per la sua dedizione alla promozione delle eccellenze italiane e per la valorizzazione del prelibato tartufo bianco, considerato uno dei prodotti gastronomici più pregiati e ricercati. Mercedes-Benz GLE Coupé è il veicolo perfetto per questo evento di prestigio, poiché incarna l'eleganza, il comfort e le prestazioni eccezionali che solo un marchio di alta gamma come Mercedes-Benz può offrire. Mercedes-Benz GLE Coupé è un'auto che unisce lo stile e la tecnologia all'avanguardia, offrendo un'esperienza di guida unica che si sposa perfettamente con l'atmosfera raffinata della Fiera del Tartufo d'Alba.

Lusso, innovazione e sapore

Inoltre se perfezionerete l’acquisto di una nuova Mercedes-Benz GLE Coupé durante il periodo della 93° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba riceverete in omaggio un esclusivo scrigno contenente del Tartufo Bianco d’Alba e una bottiglia di Barbaresco. Vi invitiamo a partecipare a questo straordinario evento, dove il lusso, l'innovazione e il sapore si fondono in un connubio d'eccellenza. Concessionaria Gino con Mercedes-Benz GLE Coupé vi aspetta, pronta per portarvi in un viaggio di scoperta tra le delizie della Fiera del Tartufo d'Alba.