Atleta paralimpico lancia raccolta fondi per una protesi bionica

“Voglio aiutare altri che ne avranno bisogno ad acquistare protesi” aveva scritto Michele Bertolini, 18enne di Maranello che aveva raccolto trentamila euro per una mano bionica. Ora la stessa cifra serve a Riccardo Cardani, atleta della nazionale paralimpica di Snowboard cross in una situazione simile a quella di Michele, che ha deciso di contribuire con novemila euro sulla piattaforma GoFundMe.

“Ormai 15 anni anni fa - scrive Cardani da Milano - persi l'uso del braccio destro a causa di un grave incidente stradale, ma non per questo mi sono demoralizzato. Anzi, è stato una spinta in più per arrivare ai giochi paralimpici di Pechino lo scorso anno, dopo un sacco di allenamenti, fatica, botte e dolori”.

“Quest’anno però - continua - ho deciso di amputare la mia mano. È stata una scelta molto difficile - spiega - ma essenziale per il miglioramento della mia performance fisica, e soprattutto per arrivare alle paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 al cento per cento delle mie potenzialità”.

“L'intervento - racconta - non è costato poco, ma, grazie alla chirurgia all'avanguardia, sono riuscito a recuperare la sensibilità muscolare e arrivano dei segnali molto forti sul moncone che mi permettono di muovere e controllare una mano mioelettrica. Questo mi ha dato davvero molta speranza”.

“La prima volta che ho provato la protesi Adam’s Hand è stato indescrivibile: riuscire a muovere la mano dopo quindici anni è stato qualcosa di magico. Per questo - prosegue - la vorrei acquistare ma non ho la disponibilità economica per farlo”. Grazie alla spinta di Michele Bertolini la raccolta è a quasi un terzo dell’obiettivo finale.