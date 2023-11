La startup Starcks, co-fondata da Alessandro Moggi ed Emanuele Floridi, lancia il proprio Gioco “Starcks Game”

Buone notizie per gli appassionati di giochi legati al calcio. Accanto alle aste con gli amici e alle pagelle della domenica, è finalmente possibile mettere alla prova la propria capacità sportiva e vincere premi importanti con lo Starcks Game, un nuovo ed originale fantasy game che permette ai tifosi di calcio di schierare in campo i token posseduti e sfidare gli altri utenti della piattaforma.

Lo Starcks Game rappresenta l’evoluzione dell’exchange di Starcks in cui è già possibile acquistare i token ufficiali delle prossime stelle del calcio, il cui valore è direttamente legato alle loro prestazioni in campo e all’evoluzione della loro carriera.

Ora la sfida diventa doppia, perché ad ogni giornata del campionato di Serie A, gli utenti di Starcks dovranno schierare la loro formazione ideale, scegliendo tra i Token acquistati, per poter vincere sul campo ed ottenere i premi messi in palio.

Insomma, non solo scout, sempre alla ricerca di giovani talenti sui quali puntare prima di chiunque altro, adesso anche allenatori: Immobile o Scamacca in attacco? Frattesi o Bove a centrocampo? Gli utenti di Starcks, grazie al nuovo Fantasy Game, saranno chiamati al doppio ruolo di manager e allenatore. Prima si scelgono i Token da acquistare sul mercato, poi si schierano in campo con il modulo più adatto.