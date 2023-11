“Bea a Colori”: oltre 250mila euro raccolti in ricordo della tifosa della Roma

Un risultato straordinario, ottenuto in soli tre anni di attività. L'associazione no profit "Bea a Colori" ha celebrato ieri, nella cena benefica organizzata a Roma, la raccolta fondi a favore della ricerca medica, in particolare cardiovascolare. “Bea a Colori” è nata nel 2020 per volontà di Lucia Salciccioli e Lino Coletta, genitori di Beatrice, tifosissima della Roma scomparsa improvvisamente a 19 anni per un arresto cardiaco. Scopo dell’associazione è sostenere e promuovere attività di utilità sociale, socioassistenziali, sociosanitarie e sanitarie, attraverso progetti di supporto ai ragazzi, alle famiglie e alla ricerca scientifica. Ispirata dalla passione e della gioia di vivere che Beatrice manifestava in ogni momento della sua vita – dalla musica, alla cucina, al tifo per i giallorossi - l’associazione porta avanti con lo stesso entusiasmo una serie di progetti rivolti a migliorare la qualità della vita dei bambini e ragazzi affetti da malattie cardiovascolari e a sostenere nel miglior modo possibile le loro famiglie.