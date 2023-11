Fiorello chiama Volandri: "Il primo singolo? Non ho ancora deciso"

TORINO - Filippo Volandri, capitano dell'Italia del tennis, è intervenuto da Fiorello nel corso di 'VivaRai2!'. Si è parlato di Coppa Davis, con gli azzurri che domani se la vedranno in semifinale con la Serbia di Novak Djokovic: «Qui si dorme pochissimo, appena apro mezzo occhio inizio a pensare - ha rivelato l'ex tennista -. Dico sempre che dobbiamo passare dalle difficoltà e ieri così è stato. Il primo singolo? Non posso dirlo. Chissà, in campo potrebbe andarci anche Fiorello! Berrettini? Si sta allenando, non è ancora pronto. Soffre perché vorrebbe giocare, ma il fatto che stia qui fa comunque tutta la differenza del mondo». Jannik Sinner non si discute, per il resto è bagarre tra Arnaldi, Sonego e Musetti.