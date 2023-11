Pistorius, concessa la libertà condizionata: quando uscirà dal carcere

L'ex atleta olimpico sudafricano Oscar Pistorius ha ottenuto la libertà condizionata 10 anni dopo aver sparato alla sua ragazza attraverso la porta del bagno nella sua casa in Sud Africa , in un omicidio che ha scosso il mondo. Un portavoce del Dipartimento penitenziario ha detto che Pistorius sarà rilasciato dal carcere il 5 gennaio.

Pistorius, il carcere e la seconda possibilità

Pistorius, corridore con due protesi alle gambe, era in carcere dalla fine del 2014. L'ex atleta ha compiuto 37 anni questa settimana e gli è stata data una seconda possibilità di libertà condizionale dopo essere stato erroneamente dichiarato non idoneo in una prima udienza a Marzo. Pistorius era uno degli atleti più seguiti al mondo quando ha ucciso la sua fidanzata Reeva Steenkamp il giorno di San Valentino del 2013.