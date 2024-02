Sanremo 2024, le pagelle: Il Volo in volo, Geolier non convince

Bnkr44 5 Direttamente da Sanremo Giovani una band che si diverte su un ritmo orecchiabile, ma non indimenticabile né nella vocalità, né nell’originalità della proposta. Suono in una boy band, suono in una boy band…

Gazzelle 7.5

E’ un po’ come sentirsi abbracciati, una canzone che tranquillizza, che non ha picchi, ma che rimane costante nella sua dolcezza. Che non ha pretese di strafare, ma che sceglie coscientemente di rimanere fedele a se stessa. Come il suo autore e cantante, che cattura, dalle prime due parole.

D’Argen D’Amico 8.5

Un brano fortissimo nei contenuti, con alcuni passaggi anche struggenti che schiaffano in faccia immagini nitide dei drammi di cui il mar Mediterraneo e le guerre in corso sono scenario. Seppure lui li porti sul palco con il suo stile, anche un po’ urlandoli, proprio perché si sentano meglio. Non diventerà un tormentone come “Dove si balla”, ma l’obiettivo questa volta è più che altro di tormentare le coscienze.