Fiorello, Vannacci e l'Italia multietnica dell'atletica

TORINO - Nuova puntata di 'VivaRai2!': Fiorello , Biggio e Casciari, insieme al resto del cast, hanno inaugurato la prima settimana completa di marzo all'insegna del buonumore, con tanta musica e l'immancabile commento ironico sulle notizie del giorno. Si parte dalla recente visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti e dall'incontro con il presidente americano Joe Biden : "Si sono visti, Biden le ha dato un bacio... ma ce stava a prova? - scherza Fiorello in dialetto romano -. Alla fine dopo che si sono fatti la foto insieme lui l'ha salutata e ha chiesto 'ma quando arriva la premier italiana?'". Non finisce qui, perché il presidente del Consiglio deve tornare di corsa in Abruzzo: "Ci sono le elezioni, convincerà sicuramente gli abruzzesi... a votare Biden!", ironizza ancora lo showman.

Fiorello e l'Italia dell'atletica

Si è discusso tanto sui social di Chiara Ferragni, ospite ieri sera a 'Che tempo che fa' da Fabio Fazio. Ma per Fiorello "francamente non è successo nulla... niente. E noi per far ridere cosa dobbiamo dire? Lei è arrivata, 'come va? tutto bene'... 'sì, un po' dispiaciuta'... 'vabbè, avete capito male'... ma chi, noi, loro? Manco la crisi con Fedez ha confermato! 'Forse ci sentiremo'... no! Lì ci siamo rimasti male. Come facciamo poi noi a commentare...".

Infine, la battuta sulle recenti vicende sportive e sui bei risultati dell'Italia ai Mondiali indoor di atletica leggera di Glasgow, terminati ieri. Fiorello fa i complimenti a Furlani, Simonelli e Dosso, tre dei quattro medagliati azzurri ritratti in foto insieme su un quotidiano: "Bravi ragazzi, siete fortissimi. Poi Vannacci quando ha visto questa foto ha detto 'allora ce l'avete proprio con me!'".