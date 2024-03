Gillette Labs: arriva la rivoluzione

Chiara Alessi, saggista e curatrice, celebre per i suoi podcast dedicati a storie, aneddoti e curiosità legate alle cose e agli oggetti, riflette sul modo in cui Gillette è stato e continua a essere parte della nostra quotidianità: “L’uomo ha da sempre un rapporto diretto con la cura del proprio corpo. Il rituale della rasatura è nella storia una metafora che ha assorbito e restituito un insieme di valori che vanno oltre la semplice questione estetica. Gillette ha segnato una vera e propria rivoluzione, mettendo a disposizione degli uomini non soltanto gli strumenti per poter radersi con semplicità ed efficienza, in sicurezza, ma anche un insieme di gesti e comportamenti che hanno radicalmente cambiato usi e costumi, dal Novecento fino a oggi”.

Dal 1903, anno in cui fu venduto il primo rasoio Gillette (brevettato nel 1904), si sono susseguiti oltre 10 diversi modelli, che hanno portato continui miglioramenti e innovazioni nel modo in cui era possibile radersi quotidianamente: dal rasoio regolabile negli anni ’50 al primo rasoio a cartuccia a cavallo tra il ’60 e l’80; dal rasoio Sensor con lame indipendenti montate su molle, al celebre e iconico Gillette Fusion del 2006, anno della vittoria ai Mondiali di Calcio della Nazionale Italiana, fino ad arrivare a oggi con Gillette Labs, ultima tappa di questa storia di successo.

A seguito di anni di ricerche e studi che hanno visto coinvolti decine di esperti in diverse discipline e con competenze specifiche, come scienziati, ingegneri o designer, nell’analisi di materiali, biologica e biochimica della pelle maschile, è emerso che ogni giorno sulla superficie della pelle si depositano sporco e secrezioni naturali. Per questo motivo, si osserva una sempre maggiore necessità di intervenire direttamene sulla pelle per pulirla a fondo prima della rasatura. Gillette Labs rappresenta la soluzione concreta da parte del brand a tutto questo, grazie a nuove caratteristiche, tecnologie all’avanguardia e innovazioni che elevano la rasatura da funzionale ad una vera e propria esperienza: si tratta del primo rasoio con una barra integrata ad azione esfoliante, dotata di "smerli" rialzati che, attraverso uno scrub, aiutano a rimuovere e pulire la pelle da detriti e impurità prima del passaggio delle lame.

Assieme al rasoio, che sarà disponibile in diverse colorazioni, per un’esperienza di rasatura superiore, verrà introdotto il gel da barba Gillette Labs, realizzato senza alcol o coloranti, che aiuterà a proteggere la pelle durante la rasatura. Non mancheranno anche gli accessori, disponibile con il kit da viaggio con una elegante custodia, che permette di non usurare il prodotto e di portarlo con sé ad ogni occasione. Un’accoppiata perfetta per una rasatura di livello Labs. “Dopo oltre 10 anni portiamo sul mercato italiano un prodotto nuovo e innovato, che eleva la rasatura ad un livello superiore: vogliamo lasciare il segno nella vita di ogni uomo che ama prendersi cura di sé”, spiega Marco Centanni, Brand Director – Gillette Italia. “Grazie alle sue caratteristiche uniche, Gillette Labs rappresenta molto più di un rasoio: è un invito a unirsi alla rivoluzione della rasatura. Un oggetto iconico per coloro che cercano l'eccellenza e per chi rifiuta di accontentarsi”. Oggi si scrive una nuova pagina della storia ultracentenaria di Gillette, che conferma il brand come leader del settore e sempre attento alle esigenze di chi ama prendersi cura del proprio stile.