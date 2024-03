Può uno shampoo anticaduta risultare positivo al test antidoping?

Il marchio di shampoo anticaduta Alpecin spiega il controverso avvertimento riportato in etichetta: la caffeina, uno dei componenti principali della sua formula, potrebbe essere rilevata nei follicoli piliferi, sebbene non sia considerata doping.

Alpecin Coffein Shampoo C1, lo shampoo anticaduta più venduto* su Amazon Italia e noto per il suo esclusivo approccio galenico, sottolinea che l'elevata concentrazione di caffeina può essere registrata solo nei follicoli piliferi con una dose nelle radici dei capelli che sarebbe paragonabile al consumo di 50 tazzine di caffè.

*Periodo: marzo 2024 – categoria anticaduta capelli uomo



Nonostante la rimozione della caffeina dall’elenco delle sostanze proibite da parte dell’Agenzia mondiale antidoping (WADA) nel 2004, persiste la sorveglianza sul suo abuso e alcune istituzioni sportive come la National Collegiate Athletic Association (NCAA), negli Stati Uniti classifica la caffeina come una sostanza vietata perché gli atleti possono usarla per migliorare le prestazioni e aumentare la resistenza. Per questo Alpecin, che da sempre tiene a cuore la tranquillità dei suoi utilizzatori, sottolinea che la dose del suo prodotto può essere rilevata solo nel follicolo pilifero, non influenzando le prestazioni in campo sportivo. “Dopo vari approfondimenti e consultazioni con esperti, siamo stati costretti ad avvertire gli atleti delle alte dosi di caffeina presenti nel nostro shampoo, per evitare possibili controversie", sottolinea il direttore generale dell'azienda dietro Alpecin, Eduard Dörrenberg. "Noi di Alpecin sosteniamo e sponsorizziamo lo sport da decenni. La caffeina è una sostanza molto efficace, motivo per cui riteniamo molto importante l'avvertenza.



Cosa contiente Alpecin Coffein Shampoo Oltre alla caffeina, la formula di Alpecin Coffein Shampoo, supportata da studi scientifici, comprende zinco, niacina, mentolo e vitamine E e A. Questi ingredienti si combinano per contrastare gli effetti dannosi sulle radici dei capelli, aiutando così a rallentare la caduta ereditaria dei capelli. Grazie a questa formulazione il prodotto stimola le radici dei capelli durante il lavaggio. In soli 120 secondi, la caffeina penetra nei follicoli piliferi, rinforzando i capelli fini e indeboliti e favorendo la crescita naturale dei capelli. D'altro canto va notato che il famoso slogan "Doping per i tuoi capelli" si riferisce al miglioramento della performance dei capelli grazie all'ingrediente caffeina. Durante la sua presentazione al congresso IFSCC di Monaco (Congresso internazionale della Società scientifica di cosmetologia e cosmetici), la professoressa Dott.ssa Rachita Dhurat ** ha affermato che, secondo i risultati finali dello studio, l'effetto della caffeina era simile al 5% di minoxidil. Oltre a dimostrare che l’applicazione topica della caffeina può essere altrettanto efficace dell’applicazione del minoxidil, è stato dimostrato anche non ha effetti collaterali.



**La professoressa Dott.ssa Rachita Dhurat è una dermatologa e tricologa indiana. È professoressa presso il Dipartimento di Dermatologia, LTMG Hospital e Sion Medical College, Mumbai, India. La Dott.ssa Dhurat è nota per la sua esperienza nel trattamento delle malattie dei capelli e del cuoio capelluto, ha pubblicato numerosi articoli su riviste mediche ed è stata invitata a tenere conferenze e presentazioni a conferenze e simposi nazionali e internazionali di dermatologia e tricologia



Alcuni consigli per mantenere in salute i capelli. Segui questi semplici passaggi! 1. Utilizza Alpecin Coffein Shampoo nella tua routine quotidiana: inizia utilizzando regolarmente Alpecin Coffein Shampoo per sfruttare i suoi benefici nell’aiutare a rafforzare e stimolare la crescita naturale dei capelli. 2. Evita il calore eccessivo: riduci i potenziali danni ai capelli evitando l'asciugatura ad alte temperature e riducendo al minimo l'uso di strumenti termici come asciugacapelli e piastre. 3. Pettina i capelli con cura: evita di tirare forte i capelli quando li pettini o li metti in piega, poiché ciò può causare stress ai follicoli piliferi e contribuire alla rottura dei capelli. Seguendo questi semplici passaggi e combinandoli con le proprietà di Alpecin, potrai mantenere i capelli luminosi e rivitalizzati, favorendo una crescita più sana e forte.



