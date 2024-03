MAK, ecco STURM: per i suv di grandi dimensioni

Carpenedolo (BS), 5 marzo 2024 – Mettersi alla prova, superare il proprio limite, competere. MAK, azienda di riferimento nel mercato delle ruote in lega per l’Aftermarket, accetta la sfida e con la propria novità 2024 dedicata ai BMW drivers intende incarnare appieno il concetto di passione applicata al design.

STURM nasce per i suv di grandi dimensioni della casa dell’elica partendo dalla media dimensione X3 fino ad arrivare all’imponente XM grazie a un design sportivo e particolarmente azzeccato per la linea M Competition del brand bavarese.

L’eleganza della simmetria del disegno MAK porta la nuova ruota dedicata a fondersi perfettamente con le linee e gli stilemi della casa madre, riprendendone il family feeling e guidandolo a un livello più alto: un livello competitivo. Disponibile nelle finiture black mirror, scintillante e raffinata, e gloss black, sportiva ed elegante per definizione, STURM viene proposta nei diametri 20’’ e 21’’ lasciando intendere senza equivoci le sue chiare vocazioni estetiche per la performance. Perfettamente compatibile con bulloneria e cap originale, STURM gode della nuova tecnologia Winter Approved per le sue due finiture: appositamente progettata per resistere al meglio agli agenti atmosferici invernali.

STURM è omologata NAD e TÜV/KBA a conferma dei massimi requisiti di qualità e sicurezza.

In Italia a partire dal 01 ottobre 2015 possono essere vendute solo ruote omologate provviste di codice NAD o ECE ben visibile sulla ruota. Ogni ruota che non presenta le suddette specifiche è da considerarsi non conforme in quanto non approvata per la sicurezza dell’utente finale.

Nel caso di ruote omologate NAD, è obbligatoria la consegna da parte dell’installatore:

del certificato di omologazione NAD e correlata Lista Applicazioni (o Fitment List);

del Certificato di Conformità (COC);

della dichiarazione di corretta installazione;

Inoltre, nel caso in cui non fosse presente la misura da equipaggiare, si rende necessario l’aggiornamento rilasciato dalla motorizzazione o dall’agenzia competente, della carta di circolazione con l’indicazione del sistema ruota.

Nel caso di ruote omologate ECE, è prevista la consegna da parte dell’installatore:

del certificato di omologazione ECE e correlata Lista Applicazioni (o Fitment List);

La dichiarazione di corretta installazione non è obbligatoria in quanto le ruote, per essere omologate ECE, devono avere le stesse caratteristiche delle ruote originali. Pertanto, è necessario avere la misura già a libretto in quanto tale omologazione non consente l’aggiunta di ulteriori misure alla carta di circolazione.

L’utilizzo di ruote non omologate espone il proprietario dell’autovettura ai rischi di seguito.

Rischio di sanzione amministrativa: varia da 87€ a 344€ a cui si aggiunge la confisca delle componenti non omologate.

Rischio di rivalsa assicurativa: la compagnia di assicurazione può rivalersi sul proprietario di un’autovettura con ruote non omologate in caso di sinistro stradale anche se la causa dell’incidente non è imputabile al sistema ruota. La responsabilità ricade sia sul proprietario che, se dimostrabile, sull’installatore.

Rischio di bocciatura alla revisione: un’autovettura con ruote non omologate non può superare la revisione in quanto monta componenti non idonei alla circolazione stradale.

Rischio di resa tecnica insufficiente: con conseguente rischio per la circolazione stradale verso chiunque.

Scegliere MAK significa affidarsi a un produttore di altissima qualità che coniuga sicurezza, innovazione, design e funzionalità, nel rigoroso rispetto delle normative vigenti.

