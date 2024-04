Pratico, la soluzione per una compravendita di veicoli usati sicura e trasparente

Il mercato della compravendita di veicoli usati è noto per essere spesso caratterizzato da poca trasparenza e truffe all’ordine del giorno, che possono facilmente rendere l’acquisto o la vendita di un veicolo un percorso insidioso sia per chi compra che per chi vende. In questo scenario, pratico.it, startup innovativa fintech del settore automotive, facilita ogni fase del processo grazie alle proprie soluzioni, dalla verifica iniziale del veicolo alla transazione economica finale contestuale al passaggio di proprietà, garantendo sicurezza e trasparenza per entrambe le parti coinvolte. La Certificazione Veicolo è il servizio sviluppato per chi sta cercando un nuovo veicolo da acquistare: in pochi minuti, viene generato un report dettagliato sullo storico del veicolo basato su dati ottenuti in tempo reale dal Pubblico Registro Automobilistico e dalla Motorizzazione Civile.