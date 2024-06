Germania 2024, ci siamo: "House of Calcio" in diretta streaming dalle 19.30

Inizia l'Europeo per House of Calcio: nella prima giornata, dalle 19.30 alle 23, presenteremo alcune situazioni tattiche delle tre favorite alla vittoria finale: Inghilterra, Francia e Germania con il nostro Adriano Bacconi. Ci sarà spazio poi per la presentazione dell'esordio dei padroni di casa della Germania insieme ad Adriano Bacconi, Maurizio Pistocchi e Edohere, che anticiperanno anche alcuni temi delle due partite pomeridiane di domani, Ungheria-Svizzera e Spagna-Croazia. Infine, il data analyst di House of Calcio Lorenzo D'Amico ci accompagnerà nel racconto del match d'esordio di questo Euro2024.