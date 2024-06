Gli eSports debuttano dall'Arabia su Dazn: anche gratis

RIAD – Gli eSports si preparano a fare il loro debutto su Dazn. La piattaforma leader nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo, grazie all’accordo con Fondazione Esports World Cup, trasmetterà a livello globale, anche in modalità gratuita, la Coppa del Mondo di Esports (Ewc) in programma il 3 luglio a Riad con l’obiettivo di sviluppare un'esperienza innovativa dedicata agli eSports. Grazie all’accordo di lungo termine siglato con Esports World Cup Foundation – che nasce dalla collaborazione di successo con la Riyadh Season -, Dazn diventa broadcaster globale e partner strategico con l’obiettivo di posizionare il torneo come evento di rilievo nel calendario degli eSports. Dazn permetterà alla competizione di raggiungere un pubblico ancora più ampio, sviluppando un’esperienza innovativa e garantendo ai fan di tutto il mondo la visibilità, anche in modalitá free, producendo centinaia di ore di contenuti, disponibili in diretta e on-demand in app. Shay Segev, ceo di Dazn Group, dichiara: «La nostra tecnologia, distribuzione, produzione e il nostro sviluppo del marketing sono elementi distintivi e per questo siamo i partner perfetti per collaborare a lungo termine con la Esports World Cup Foundation. Lavoreremo a stretto contatto con il nostro partner per distribuire un evento innovativo attraverso modalitá che possano entusiasmare, coinvolgere e creare nuovi livelli di interazione per i fan e nuove audience. La Esports World Cup diventa così un altro diritto strategico del portfolio di Dazn che verrà trasmesso a livello globale e siamo pronti a portarlo a livello successivo in termini di crescita, con l’obiettivo di coinvolgere in app un pubblico ancora più giovane e diversificato».