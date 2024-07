Ambiente, Barbaro: "Firmato protocollo d'intesa con Un-Habitat"

Oggi al ‘Forum Politico di Alto Livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile’ di New York, abbiamo firmato un protocollo d’intesa con il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat), alla presenza di Michal Mlynár, Assistente del Segretario generale delle Nazioni Unite e Direttore esecutivo ad interim di UN-Habitat. Viene così rinsaldata una collaborazione che riteniamo fondamentale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Con grande soddisfazione, nell’articolo 3 del protocollo, c’è un riferimento alla facilitazione del dialogo e alla cooperazione con il Comitato Olimpico Internazionale e altre organizzazioni pertinenti. Grazie a questa nota, i Paesi si impegneranno in investimenti da effettuare per migliorare la biodiversità urbana offrendo una potenziale opportunità per lo sport di costruire un lascito duraturo e socialmente positivo nelle città, come trascorrere del tempo negli spazi verdi favorendo le attività sportive all'aria aperta”, così ha spiegato Claudio Barbaro, Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, con delega anche allo sport, chiamato a rappresentare l’Italia a New York.



“Il Protocollo di Intesa assume una doppia importanza strategica. Da una parte rappresenta un punto di arrivo e di consolidamento di un percorso lungo anni, portato avanti sia da parte di UN Habitat che da parte italiana. Questo percorso è stato dedicato ai temi della declinazione territoriale degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e al pieno coinvolgimento dei territori, nella consapevolezza che solo una governance multilivello e un approccio basato sull’integrazione e sulla coerenza delle politiche possa consentire ai paesi di procedere più speditamente nel raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030. Dall’altra, vuole essere e sarà anche un punto di ripartenza e di rilancio: infatti, l’inclusione, nel Communiqué G7 Clima, Energia e Ambiente, di un paragrafo rivolto alla localizzazione degli SDG e al lancio di una Partnership Platform dedicata, rappresenta un forte impegno per il futuro”.