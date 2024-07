Deliveroo, tre pizze speciali per celebrare lo sport italiano

TORINO - L’estate 2024 è anzitutto una grande stagione di sport. Ma per lo sport italiano le grandi soddisfazioni devono ancora arrivare. In attesa delle prossime sfide che vedranno protagonista lo sport italiano, Deliveroo ha lanciato una speciale iniziativa in collaborazione con la pizzeria Assaje: le pizze oro, argento e bronzo. Le tre ricette sono state pensate in modo da richiamare, per ingredienti e aspetto, le medaglie che premiano, in ogni manifestazione sportiva, i primi tre classificati. Dunque, la “pizza oro”, con una salsa gli agrumi, bufala campana e l’immancabile foglia d’oro in uscita; la “pizza argento” con pomodorini gialli, stracciata pugliese e alici del Cantabrico; la “pizza bronzo” con crema di carciofi, mozzarella di bufala, prosciutto cotto e filamenti di peperoncino. Le tre pizze saranno disponibili sull’App Deliveroo, ordinando dalle pizzerie Assaje di Milano, Torino, Trieste e Udine fino all’11 agosto. Dal 26 luglio all’11 agosto le tre pizze saranno disponibili sulla piattaforma Deliveroo con uno sconto speciale del 20%.