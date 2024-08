La Grand Stand Arena di Roma come Sphere di Las Vegas

Le parole di Pezzella sul progetto

«Abbiamo chiamato i sistemi che controllano i punti luminosi “branch”, ramo in italiano, perché assomigliano proprio a rami dai quali partono i collegamenti e le informazioni digitali - racconta Sossio Pezzella, ceo & founder di Artled, parlando del progetto, definito “titanico” dalla stessa Renault per la rapidità con cui è stato ideato e realizzato - Per garantire che queste informazioni siano inviate correttamente a tutta la rete, abbiamo ideato una struttura in fibra ottica simile a quella delle sinapsi umane, ma molto più veloce. Proprio come la trasmissione sinaptica, che deve essere precisa e sincronizzata per garantire una corretta comunicazione tra i neuroni e permettere al cervello di funzionare in modo efficiente, la trasmissione del segnale deve essere accurata e sincronizzata per garantire la corretta visione». Diversamente dalle tematizzazioni basate solo sull'illuminazione “Artled è specializzata in applicazioni visive tailor made. Questo ci permette non solo di illuminare, ma anche di creare tematiche visive con tecnologie uniche che trovano sbocco anche su superfici atipiche, proprio come abbiamo fatto per la Grand Stand Arena, dando vita a nuovi linguaggi di comunicazione che potranno rappresentare il futuro dell'adv, trasformandola in una forma di "artistic-adv”, in grado di comunicare attraverso un linguaggio più artistico, non invasivo», conclude Sossio Pezzella.