Il sorteggio di UEFA Champions League in diretta su TV8

Si alza il sipario sull’ Uefa Champions League 2024-2025 . Domani, giovedì 29 agosto, alle ore 17,45, il Grimaldi Forum di Montecarlo ospita il sorteggio della massima competizione europea per club, in diretta e in chiaro su TV8 .

In studio, alla conduzione, Mario Giunta. Al suo fianco un parterre de rois con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Fabio Caressa. Alla fine del sorteggio collegamenti con Montecarlo per raccogliere le dichiarazioni a caldo dei dirigenti delle squadre italiane qualificate alla fase a girone unico.

Quella di quest’anno è un’edizione del tutto rivoluzionata, a partire dal numero di squadre iscritte, che passa da 32 a 36. In lizza ben cinque squadre italiane: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Nella prima fase ogni squadra disputa otto partite (quattro in casa e altrettante in trasferta), affrontando due squadre di ciascuna delle quattro fasce stabilite dal ranking Uefa.

Non c’è più il sorteggio integrale manuale con le palline, ma gli abbinamenti sono definiti in modo automatico da un computer, come avviene già per la composizione del calendario della serie A. Le prime otto squadre classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si posizionano dal nono al ventiquattresimo posto si affrontano successivamente in spareggi ad eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno, per raggiungere le altre otto squadre agli ottavi.

Alla fine dei sorteggi, alle ore 20.30, il pre-partita di Puskas Akademia-Fiorentina, partita di ritorno dei Playoff di Conference League (calcio di inizio alle ore 21.00). Dopo il 3-3 della gara di andata la Fiorentina è obbligata a vincere per ottenere la qualificazione alla prima fase della Coppa che la viola ha solo accarezzato nelle ultime due stagioni con due finali perse.