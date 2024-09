Ecco la scuola per allenare la mente dei calciatori

Quella del mental coach è una figura sempre più importante, ma qual è il percorso per arrivarci? Come si diventa professionisti di alto livello? Cosa bisogna sapere e conoscere? Il Mental Coaching Football School, workshop organizzato dall'avvocato Jean-Christophe Cataliotti, ha una risposta per tutto. Sei mesi di lezioni, pratiche e teoriche, guidate da uno staff di professionisti di altissimo livello, guidati dal mental coach Marco Marchese, uno dei leader assoluti del settore.



Lo sport professionistico è sempre più competitivo. Gli atleti sono forti, completi, preparati. È difficile trovare un punto debole visti i regimi di preparazione tecnica, fisica e alimentare a cui vengono sottoposti. Per questo, è più importante che mai allenare il muscolo più delicato: il cervello. Anno dopo anno, il ruolo del mental coach sta diventando sempre più centrale e ormai è universalmente riconosciuto, sia negli sport di squadra che in quelli individuali. Dopo un fisiologico periodo per superare le diffidenze e riconoscerne il valore, oggi è una figura professionale importante e ricercata. Tuttavia, non esiste ancora un percorso riconosciuto ed efficace per formare un mental coach di valore. Il vuoto è colmato dalla Mental Coaching Football School, fortemente voluta dall'avvocato Jean-Christophe Cataliotti, il cui curriculum formativo è garanzia di massima credibilità. Era il 2012 quando ha lanciato il sito footballworkshop.it, da cui sono stato organizzati numeri percorsi formativi (Workshop, appunto) per selezionare, formare e inquadrare figure professionali interessate a lavorare nel mondo dello sport, con particolare attenzione al calcio. Un successo travolgente che in un decennio ha formato oltre 3.000 persone tra aspiranti osservatori, agenti, giornalisti e figure di vario genere. Agente sportivo da oltre vent'anni, con particolare attenzione ai giovani calciatori, Cataliotti si è reso conto di quanto sia fondamentale la performance mentale negli atleti e ha scelto di fare un passo in più: organizzare un corso pensato per gli aspiranti mental coach, partendo da una doppia consapevolezza: 1) Il ruolo è destinato a crescere esponenzialmente, peraltro sul breve termine. 2) L'assenza di un percorso formativo davvero serio e credibile. Per questo ha scelto di colmare la lacuna avvalendosi di uno staff di primissimo piano, guidato da Marco Marchese, una delle figure più importanti del settore. Formatosi e New York e residente a Monte-Carlo, oggi assiste (sia online che in presenza) diversi sportivi di altissimo livello. Il suo metodo è sintetizzato nel libro “L'inconscio. Realizza i tuoi fallimenti” (Booksprint, 2022), ma il mondo del mental coaching è in continua evoluzione e Marchese metterà a disposizione la sua esperienza e i suoi segreti, che da 15 anni gli permettono di raggiungere la sua Mission: aiutare chi si rivolge a lui a realizzare i propri sogni. “Guido grandi imprenditori, grandi campioni sportivi e giovani promesse verso una mentalità vincente che consenta loro di raggiungere i traguardi più ambiziosi” dice Marchese, che sarà il docente principale – nonché punto di riferimento – di un lungo percorso formativo che scatterà il 16 gennaio 2025 e durerà sei mesi, con lezioni online in orario serale a cadenza settimanale, che culmineranno nel weekend del 19-20 luglio con un workshop nella sede monegasca della scuola, al termine del quale i partecipanti riceveranno gli attestati di partecipazione, peraltro in un luogo suggestivo come il Country Club di Monte-Carlo.



Durante il semestre di lezioni, i corsisti saranno costantemente assistiti e avranno parecchi “compiti” ed esercitazioni da svolgere, oltre ad avere la possibilità di assistere personalmente ad alcune sedute di mental training effettuate da Marchese direttamente sul campo di gioco, in modo da mischiare pratica e teoria. Alla presenza fissa di Marco Marchese si accompagnerà quella di altri docenti altamente qualificati: tra loro ci saranno agenti di calciatori, allenatori, responsabili di settori giovanili, calciatori, manager e direttori sportivi.



L'obiettivo è fornire agli aspiranti mental coach basi e conoscenze a 360 gradi per muoversi con agio ed efficacia nel mondo del calcio (e dello sport in generale). Si tratta di un progetto innovativo, imperdibile, perché per la prima volta il Mental Coaching sportivo verrà trattato per quello che è: un settore a sé stante, complesso, delicato e meritevole di uno studio dedicato e non come semplice branca di altre discipline. Un appuntamento da non perdere per chiunque abbia ambizioni professionali in un settore in grande crescita, o che abbia lo stimolo e il desiderio di un miglioramento personale e professionale. Il corso scatta giovedì 16 gennaio e tutte le informazioni e si possono trovare consultando il sito www.mentalcoachingfootballschool.it, utilizzando il form dedicato, oppure scrivendo direttamente via mail all'indirizzo info@mentalcoachingfootballschool.it. Un'occasione da non perdere perché fondata su tre parole d'ordine imprescindibili, soprattutto al giorno d'oggi: professionalità, rigore e serietà.