1-1 parole al centro. Contro la violenza sulle donne: promosso dal Mapei Stadium

«Dal 1997 la nostra associazione gestisce per conto del Comune il Centro Antiviolenza, che dalla sua apertura ha accolto oltre 7000 donne – dichiara Serena Corsi, vicepresidente dell’Associazione Nondasola -. Da tempo crediamo che ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza sia necessario affiancare un lavoro di prevenzione e sensibilizzazione, nell'idea di stanare e sradicare la violenza maschile in ogni ambito in cui si manifesta, adoperando linguaggi, compreso quello artistico, in grado di raggiungere e far riflettere piu? persone possibili. Per questo abbiamo accolto con gioia la donazione che e? stata fatta da Mapei alla nostra associazione, cosi? come l'iniziativa di ospitare all'interno dello stadio il progetto Parole Parole Parole. E? una bella occasione per aumentare la consapevolezza sull'immaginario che esiste nel mondo dello sport e del calcio in particolare riguardo le relazioni, la sessualita?, gli stereotipi di genere».

Sempre con la collaborazione del Comune, dell’Associazione e dell’artista, l’iniziativa proseguira? con due appuntamenti al Mapei Stadium a novembre, mese in cui ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne:

martedi? 12 novembre: un workshop dedicato a giovani calciatrici e calciatori di Sassuolo Calcio e Reggiana volto alla riflessione e alla sensibilizzazione;

martedi? 19 novembre: un convegno aperto al pubblico sul ruolo che i valori dello sport possono avere nel diffondere una cultura del rispetto e contrastare la violenza sulle donne.

Il Mapei Stadium continua cosi? la sua apertura alle persone e alla citta? per far vivere lo stadio anche oltre il mondo calcistico, come un luogo della comunita? fondato sui valori di inclusivita?, partecipazione e rispetto.