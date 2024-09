La Champions sbarca su TV8 con un menu d’eccezione

La Uefa Champions League, con il nuovo format che promette più spettacolo ed emozioni, arriva su TV8, l’unico canale in chiaro del digitale terrestre dove si possono vedere le partite della massima competizione europea per club: per la prima volta infatti, e per tutta la fase a girone unico, TV8 propone, ogni mercoledì, in diretta alle ore 21.00, un top match tra i più prestigiosi club stranieri. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 18 settembre con la sfida tra Paris Saint-Germain e Girona.