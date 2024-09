Rubata l’attrezzatura a un divulgatore ed ex giocatore di Football Americano. Lanciata raccolta fondi

Flavio Piccinni , ex giocatore e divulgatore online di football americano e flag football, ha lanciato, da Monza , una raccolta fondi dopo che gli è stata rubata la videocamera, insieme all’attrezzatura.

“Qualche anno fa - racconta su GoFundMe Piccinni, che ha anche indossato la maglia azzurra in diversi tornei internazionali - ho iniziato a parlare di football americano sui social media, in particolare su YouTube, dove ho creato il canale di divulgazione sportiva e intrattenimento Football in Pillole”.

“Nel 2024 - prosegue - anche a causa di un grave infortunio, ho scelto di seguire la mia squadra, i Seamen Milano, come videomaker nelle partite in casa al Velodromo Vigorelli. Il 24 agosto, alla fine dell’ultima partita della stagione, la mia videocamera è stata rubata dalla panchina della squadra”.

“Mentre ero in campo a pochi metri per realizzare delle interviste - continua - la videocamera è stata rubata insieme a un obiettivo sportivo e a una serie di accessori professionali”.

Grazie a decine di donazioni sono stati raccolti 3.500 euro. Ne mancano ancora 1.500 per arrivare all’obiettivo finale di cinquemila.